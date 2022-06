1er TRIBUTE ROCK FESTIVAL en open-air sur le parvis du Grillen à Colmar

Les groupes « hommage » n’auront jamais été aussi nombreux que ces dernières années et le public ne s’y trompe pas et en redemande

On les appelle COVER BAND ou TRIBUTE, en fait il s’agit de groupes composés de musiciens professionnels souvent adoubés par les groupes originaux à qui ils rendent hommage. Leur répertoire est entièrement composé de reprises du répertoire de ces groupes mythiques et poussent le mimétisme jusqu’à une copie parfaite tant musicalement, physiquement et scéniquement. Les « setlists » sont basées exclusivement sur les chansons les plus connues et nous emmènent en un territoire connu et conquis.

Lorsqu’il ne reste plus qu’un vieux vinyle, une K7, une vieille affiche, une copie usée d’une VHS pour nous faire revivre le LIVE d’un concert de son groupe préféré, l’alternative, aujourd’hui, pour ne pas oublier c’est le concert d’un TRIBUTE ou COVER BAND.

Rendez vous les 3, 4, 5, et 6 juin au Grillen de Colmar pour le 1er Tribute Rock Festival

