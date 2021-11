ALOYSE ET LES DYNAMOS en concert au Bateau du Rhin à Strasbourg

Aloyse et Les Dynamos

Aloyse et les Dynamos: Bal Concert de French Latin Jazz Boogie Bop Blues Salsa samedi 20 novembre au bateau du Rhin

C’est un combo made in Alsace animé par Aloyse (auteur-compositeur-interprète) qui sur des textes originaux en français surfe sur des musiques allant du jazz à la salsa en passant par le blues et le boogie.

Cuivres, percussions, choristes évoluent dans un jazzouilli tropical autour du piano et du chant principal. Quelques reprises de Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Otis Reding viennent émailler ce répertoire en forme d’hommage au groove d’outre-Atlantique. Musique ensoleillée et textes décalés pour chalouper les corps et débrider les zygomatiques.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour en savoir plus :