Appel à candidatures Scène OFF de l’édition 2022 du festival Au Grés Du Jazz

La scène OFF accueille chaque année plus de 4000 spectateurs dans divers lieux remarquables de La Petite Pierre et environs.

Les candidatures sont à présent ouvertes et se clôtureront dimanche 27 février 2022

Qui peut candidater ?

La scène OFF du festival Au Grès du Jazz est prioritairement destinée :

Aux groupes et artistes locaux et de la région Grand Est

Amateurs ou semi-professionnels prioritairement

N’ayant pas encore été sélectionnés lors d’une précédente édition

Pour un concert souhaitée d’1h dans le style jazz et courants musicaux associés (be bop, manouche, blues, funk, rock, électro, impro, latin, musiques du monde…).

Comment candidater ?

Rien de plus simple. Ami(e)s musiciennes et musiciens, le dossier de candidature est à remplir en ligne en cliquant ICI

Selon les lieux, certains concerts sont sonorisés et d’autres ont lieu en sonorisation autonome. Dans ce cas, l’artiste ou les musiciens ramènent leur système de sonorisation et peuvent être accompagnés de leur ingénieur du son.

La sélection aura lieu au courant du mois de mars.

Margaux et Martin au Festival Au Grés Du Jazz

Pour en savoir plus :