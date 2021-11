Blue Suede Shoes et les origines du Rock'N'Roll avec Msoul

Embarquez pour une ballade sur la highway 61 avec Louis Jordan & The Tympani 5, à la Nouvelle Orléans avec Fats Domino et Little Richard, à Memphis, temple du label Sun Records où Elvis et Carl Perkins ont débuté. Sans oublier Chicago et Chess Records, le label de Chuck Berry et Bo Diddley. Un voyage dans le temps qui ne peut que s’achever que par une nuit glaciale de février, au milieu d’un champs de maïs perdu en Iowa, « the day the music died... ».

Spectacle créé par M. SOUL.

M. pour Marcel, SOUL pour Soulodre, est né à Winnipeg, au Canada d’un père français et d’une mère anglo-américaine. Très jeune il découvre le Gospel avec sa grand-mère et chante sur les ondes de la radio piratée de son frère Bob puis se lance à corps perdu dans la musique. Auteur-compositeur primé.

