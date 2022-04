Blue Suede Shoes Les origines du Rock ‘n Roll de 1946-1959 avec Msoul le 23 avril au Zornhoff de Monswiller

Shake Rattle & Roll, Be Bop A Lula, Great Balls Of Fire, All Shook Up, That’ll Be The Day sont quelques-unes des chansons incontournables qui font partie du show Blue Suede Shoes.

Bien sûr les hits de Fats Domino, Chuck Berry, Elvis Presley, Buddy Holly et plusieurs autres vont vous replonger dans cette époque glorieuse de la musique contemporaine.

Blue Suede Shoes remonte le temps et vous fait revivre l’âge d’or du monstre sacré qu’est devenu le Rock’n’ Roll. Embarquez pour une balade sur la Highway 61 avec Louis Jordan & The Tympani 5 en partant de la Nouvelle Orléans avec Fats Domino et Little Richard.

Rendez-vous à Sun Records, à Memphis, où Elvis Presley et Carl Perkins ont débuté, sans oublier Chess Records à Chicago, le label de Chuck Berry et de Bo Diddley.

Un voyage qui se termine par la mort de Buddy Holly, au milieu d’un champ de maïs dans l’Iowa par une nuit glaciale « The Day The Music Died »

Msoul en concert le samedi 23 avril au Zornhoff à Monswiller à 20h30

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour en savoir plus :