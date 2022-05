BOUGRR! à l'Espace K (avant de cambrioler Avignon !) À (re)découvrir le vendredi 13 mai

Bigre ! Bougrr et Bigrr sont des voleurs d’airs. Les seuls trucs qui ont de la valeur pour ce duo de voleurs, c’est les mots jolis et les belles mélodies

Ils les volent et les envolent, pour le plus grand plaisir d’un public de 5 à 500 ans ! Ces deux cambrioleurs complices ont plus d’une chanson dans leurs sacs à malices et vont vous les chanter avec humour, énergie et émotion.

Ces deux bougres étaient déjà passés par l’Espace K et ils reviennent pour une représentation exceptionnelle (et deux scolaires) avec quelques nouvelles chansons et surtout ils nous présentent en avant-première les bougreries qu’ils vont commettre au Festival d’Avignon Off l’été prochain.

Les chansons qui composent ce répertoire ont ceci de spécial qu’elles ont été écrites avec des enfants. Et c’est sûrement pour ça qui fait qu’elle font particulièrement mouche !

