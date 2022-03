Caesaria nouveau clip et concert à la Peniche Mecanique à Strasbourg le 10 mars

C’est l’histoire d’un groupe, à la ville comme à la scène et ce, depuis plus de 15 ans d’amitié;

Et quand on les voit, il n’y a pas de doute : ils ont une vraie gueule de groupe. Aujourd’hui, les membres de Caesaria nous dévoilent leur perception des décennies 90-2000 avec ce nouveau titre feel good et fédérateur.

En attendant la sortie d'un premier album le 25 mars prochain, le groupe de club rock Caesaria nous dévoile aujourd'hui “Arcade”, un nouveau single et clip après les sorties de "We Never Change" (juillet 2021) et "Pointless" (septembre 2021) et "Watch Your Lies" (décembre 2021).

Avec ses sonorités nineties entre Blur et Beck, "Arcade" est un hymne à l’exil qui nous prend par la main pour nous amener à la rencontre du monde. Le refrain, interprété par une chorale, est une bouffée d’air frais qui réveille en nous l’envie simple et primaire de vivre un peu plus fort.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour en savoir plus :