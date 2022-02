Celkilt à Drusenheim dans le cadre des Nuits Celtiques le 12 mars

En plus de 450 prestations scéniques survoltées, Celkilt est aujourd’hui largement reconnu comme l’un des meilleurs groupes live de la scène celtique mondiale, avec un seul but : transmettre le pouvoir du Kilt !

« …alors l’Alchimiste rassembla l’Air, l’Eau, la Terre et le Feu autour de la Muse. Il leur transmit l’énergie du rock et la fougue des jigs Irlandaises, leur donna violon, batterie, basse, guitare et cornemuse puis leur dit :

« Vous-vous incarnerez, vous vivrez, vous jouerez et vous connaitrez le pouvoir du Kilt.» Il en fut ainsi et ainsi naquit CelKilt, au service d’une musique festive, positive et énergique. L’Alchimiste contempla l’immensité de son Œuvre et se dit : « Ca déchire », puis il s’en alla boire une Guinness au pub. »