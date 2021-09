Centenaire du premier vol d’Antoine de Saint-Exupéry sur l’aérodrome du Polygone à Strasbourg

Rendez vous les 25 et 26 septembre 2021 sur l'aérodrome du Polygone à Strasbourg pour célébrer ensemble le centenaire du premier vol d'Antoine de Saint-Exupéry.

Ce premier vol s’est déroulé alors qu’Antoine de Saint-Exupéry effectuait son service militaire au sein du deuxième régiment d’aviation à Strasbourg. C’était en double commande le 19 juin 1921 à bord d’un Farman F40 et en solo le samedi 9 juillet 1921 à bord d’un SOPWITH CAMEL.

Son instructeur d’alors Robert Aeby, ancien pilote de chasse originaire de Saverne, deviendra plus-tard chef pilote de l’Aéroclub d’Alsace.

Sopwith Camel - avion piloté par Antoine de Saint-Exupéry

L’aérodrome du Polygone c’est plus d’un siècle d’aviation et de sports aériens.

C’est en présence d’intervenants et de partenaires prestigieux que l’ATAP vous invite à partager l’histoire et les valeurs d’Antoine de Saint-Exupéry, autour de nombreux temps forts. Il y sera question certes du passé, avec les premiers avions à moteur, mais aussi du futur de l’aviation qui cherche à tendre de plus en plus vers des solutions sans aucune émission de carbone. Nous y découvrirons également comment les aérodromes jouent aujourd’hui un rôle prépondérant dans les trames vertes des villes, en matière de biodiversité et de lutte contre les îlots de chaleur.

Le Nieuport-Delage NiD.29, l’un des avions pilotés par Saint-Exupéry au début de sa carrière

Pour en savoir plus :