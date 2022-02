Claire Faravarjoo pour son nouveau clip "Cigarette"

Une pensée maladroite pour son ex, une fête gâchée par un videur nonchalant ou ce shooter de Tequila, celui de trop.

Claire Faravarjoo s’impose sur la scène française et nous met sur sa liste d’invités au Nightclub, son premier album. Véritable hymne à la jeunesse, c’est un séduisant cocktail monté à coup de textes ciselés et de jeux de mots bien sentis. Rythmique suave, ligne de basse profonde à la frontière du disco et de l’électro, synthés rétro et une envie qui démange, celle de danser et d’user ses tennis sur le sol des salles de concert.

Claire Faravarjoo - (c) Laurie Bisceglia

Depuis la sortie de son premier EP «Minuit» en octobre 2017, tout s’enchaîne : finaliste du Prix Ricard SA Live 2018, sélection Inouïs du Printemps de Bourges 2018, sélection Tremplin Décibulles 2018, sélection Pic d’Or 2018, lauréate du Tremplin L’Oiseau Rare... Claire Faravarjoo s’est depuis produite à travers toute la France et dans de belles salles parisiennes comme Les 3 Baudets, La Maroquinerie ou Le Café de la Danse. Par ailleurs, Claire a assuré les premières parties d’artistes renommés tels que : Brigitte, Julien Doré, Suzane, Tim Dup, La Grande Sophie, Les Innocents, Philippe Katerine...

Après le Nancy Jazz Pulsation, les Bars En Trans, le Cabaret Vert ou encore le MaMA Convention, elle continue la route des festivals et des salles de concert pour défendre son album «Nightclub», paru en février 2020 sur le label #14 Records.

L'année 2022 commence fort avec un nouveau clip sur le titre "Cigarette" et une réédition digitale de l'album "Nightclub" , augmentée de nouveaux titres. Et d'ici fin d'année seront publiés les tous premiers singles de son futur album

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour en savoir plus :