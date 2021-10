Comédie "Qu'est-ce qu'on bouffe" le 22 octobre à l'EcRhin de Gambsheim

Fleur est une jeune femme célibataire, sportive et végétalienne confirmée (ou presque), et Kevin un grand amateur de jeux vidéos, de viande et de malbouffe ! Amis depuis le lycée, ils vivent en colocation car tous deux fraîchement célibataires.

Kevin organise un Dîner pour l’anniversaire de Fleur. Seulement rien n’est fait (même pas les courses). Et oui, Kevin a oublié qu’il avait organisé une surprise à sa petite Fleur.

Il faut donc faire vite !!!

Mais pas facile d’organiser un repas quand vos invités mangent Halal, sont allergiques aux poissons, maniaques de la diététique, enceintes, et surtout quand les hôtes sont amoureux de viande rouge ou véganes confirmées !

Une comédie de Laurent Arnoult Avec Nadia Zeddam et Laurent Arnoult

