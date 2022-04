Concert CLAIRE FARAVARJOO le 29 avril 2022 au MILLENIUM à Haguenau

SOIRÉE POP - Vendredi 29 avril 2022

CLAIRE FARAVARJOO

Claire Faravarjoo, c’est une french pop palpitante à la frontière de l’électro et du disco, sur laquelle elle nous plonge dans une mélancolie heureuse animée par les souvenirs de nos soirées. Rythmiques suaves, lignes de basses profondes et synthés rétro ne vous donneront qu’une envie : danser et user vos tennis sur le sol des salles de concert.

Privée de concerts par la situation sanitaire, elle se ressource dans son studio et enregistre « L’Amour », un EP de reprises de tubes de la chanson française de notre enfance. Une compile comme on en faisait autrefois sur cassettes, celles qu’on donnait à nos amoureux/amoureuses à la fin de l’été avec entre autre « Elle a les yeux revolver » (Marc Lavoine Cover), « Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai » de Francis Cabrel et « Week-end à Rome » de Etienne Daho.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



MELBA

MELBA entre sur scène comme sur un ring : présence irradiante, magnétique. Si son langage a souvent été empreint de combats, elle sait aujourd’hui allier l’ombre à la lumière pour défendre ses chansons avec une énergie contagieuse. On en retient un amour ardent pour l’impact, l’urgence de briser des silences et d’ouvrir des débats. L’inclusivité comme cheval de bataille, MELBA cherche à rassembler sans détours.

Pour en savoir plus :