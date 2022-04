Concert de Murray Head au Fil d'Eau à la Wantzenau le 29 avril

Sortie en 1975, les notes cristallines et envoûtantes de "Say It Ain’t" So sont encore dans toutes les têtes. Une protest song, véritable hymne contre la corruption qui s’est transformée dans notre pays en une ballade langoureuse, un slow que beaucoup ont dansé collés-serrés, pensant écouter un tube parlant d’Amour et sans bien comprendre la gravité et la portée des paroles.

Mais peut-on réduire un homme à un seul titre ? Certainement pas et Murray Head est bien plus que cela. Interprète passionné qui touche aussi bien au folk qu’au rock et qui n’a pas hésité à se lancer avec succès dans la new wave des années 80, il mène parallèlement une carrière d’acteur bien remplie.

En anglais et en français puisque ce londonien pure souche est tombé amoureux de nos contrées il y a déjà bien longtemps. Et si cela fait maintenant quelques années qu’il ne se rend plus en studio, préférant à l’effervescence sa vie simple au pied des Pyrénées, cet éternel rêveur continue de se produire sur scène régulièrement. Car ce qui fait vibrer son être profond, c’est la connexion unique qui le lie à son public. Ses concerts prennent d’ailleurs la forme de retrouvailles chaleureuses. Avec une simplicité qui étonne pour cet homme qui a remporté au cours de sa carrière pas moins de six disques d’or et de platine. Et qui a atteint le sommet des charts dans plus d’une dizaine de pays simultanément.

Mais Murray Head n’est pas vraiment du genre à ressasser le passé. Au contraire, il essaye de toujours délivrer la meilleure version de lui-même au présent. Au quotidien, il travaille sa voix et il a arrêté de fumer il y a quelques années pour délivrer à ses fans des interprétations toujours aussi claires et authentiques.

Parce qu’il est comme ça, Murray Head, c’est un éternel généreux.

Murray Head en concert Vendredi 29 avril 2022 à 20h30 Espace Culturel Le Fil d'Eau à La Wantzenau

Pour en savoir plus :