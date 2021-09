Concert de Superbus à la MAC de Bischwiller le samedi 9 octobre

1,5 millions d’albums vendus, plus de 800 dates de concerts, un prix SACEM, une Victoire de la Musique… et d’innombrables tubes qui ont trusté pendant des années les sommets des charts et de l’airplay radio. Plus qu’une simple liste de chiffres vertigineux, SUPERBUS a marqué toute une génération et demeure un des groupes de Pop-Rock majeurs de la scène française de ces 20 dernières années.

SUPERBUS a donné son tout premier concert en 2000. L’année 2020 a donc marqué leur 20e anniversaire de scène, l’occasion immanquable de revenir pour un ‘XX Tour’ en 2021/2022 !

Superbus

Jenn, Patrice, Michel et François vous donnent rendez-vous pour une tournée exceptionnelle. De « Radio Song » à « Lola », en passant par « Butterfly », ce sera l’occasion de s’enflammer une nouvelle fois – ou pour la première fois – et de découvrir leurs nouveaux titres extrait de leur nouvel EP « XX » sorti le 13 mars 2020 chez Verycords

