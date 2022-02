Concert de Vaiteani à l'EDEN de Sausheim le vendredi 11 février

Les JeanneMarie en concert à la BNU le vendredi 4 février à Strasbourg

Jeanne est un oiseau de jour éclos en 1985. Voletant dans l'époque, on picore comme on peut des miettes de substance, car il faut sauver ces bouts d'or…Marie est un oiseau de flamme de 1981, on en fera quelque chose du bois qui reste, volcan, feu d'artifice…