Dätcha Mandala au festival Weitair à Weiterswiller le 17 juin

Dätcha Mandala c’est la recherche sans fin de l’équilibre entre le Matériel et le Spirituel, une sorte d’expérience ultra-sensorielle influencée par l’effervescence musicale des Seventies à nos jours.

Power trio influencé principalement par les groupes de rock anglo-saxons, Dätcha Mandala compte depuis 2009 plus de 600 concerts à travers 11 pays d’Europe et Outre Atlantique (New York, Montréal), ainsi qu’un passage remarqué au Stade de France en ouverture des INSUS (Ex-Téléphone).

Dätcha Mandala est réputé pour ses concerts à l'énergie époustouflante et sa générosité sur scène. Le trio embarque en quelques minutes le public dans son univers fait de compositions originales aussi puissantes que variées. Il figure aujourd’hui au rang des groupes incontournables de la scène rock actuelle nationale et internationale.

Datacha Mandala en concert dans le cadre du festival Weit'Air à Weiterswiller vendredi 17 juin

