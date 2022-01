Depuis l’hiver 2016, Sainte-Croix ouvre ses portes au grand public durant les vacances scolaires de février

Cette ouverture hivernale est l’occasion unique de découvrir le Parc et ses animaux sous un autre aspect. Certaines espèces se métamorphosent à cette époque de l’année comme les renards polaires, les rennes, les loups, les ours qui arborent leurs tenues et fourrures hivernales. Avec un peu de chance, la neige recouvrira le Parc Animalier et permettra aux visiteurs de découvrir cette nature préservée sous un angle magique. Cette ouverture spéciale donne l’occasion aux familles de profiter des vacances en nature et de faire une belle sortie à la découverte des animaux.

Pendant l’hiver, certaines espèces du Parc ne sont pas visibles :

La plupart des grands herbivores comme les cerfs, les bisons américains ou encore les aurochs ne craignent pas le froid mais sont placés dans des prairies ou forêts afin de préserver les sols de leurs territoires estivaux.

Les marmottes et les tortues aquatiques entrent en hibernation jusqu’aux beaux jours.

Certaines espèces peuvent être déplacées à l’abri du froid à cause des conditions météo : Les pélicans, les ragondins, les porcs épics à crête, les échassiers ou encore les lémuriens.

Certaines zones du Parc Animalier ne seront pas accessibles : le Parcours pieds-nus ou les pirogues du Voyage de Néo.

