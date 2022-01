DUO TILIA - Concert à Dambach la Ville Vendredi 14 janvier 20h30

Comme les vertus des fleurs de cet arbre, les deux musiciens souhaitent apporter calme et sérénité au travers de leurs concerts...sans pour autant exclure le dynamisme propre à de nombreuses pages

Depuis plus de 10 ans, le duo donnent régulièrement des concerts dans la région et à l’étranger. Catherine Barondeau est titulaire du D.E. et du Diplôme National Supérieur de Musicien Professionnel. Elle enseigne son instrument à l’école de musique d’Obernai et dirige celle de Benfeld.

Thierry Walter a étudié le piano et l’orgue classique, a enseigné ces deux disciplines et a dirigé plusieurs écoles de musique dans le Bas-Rhin. A ce jour, il dirige encore l’école de musique de la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim et est également directeur de Pôle dans cette même collectivité.

Duo Tillia en concert

Le concert débutera par des œuvres classiques (Mozart, Donizetti, Fauré) et une grande partie du programme sera composé de danses hongroises et également de la musique sud-américaine