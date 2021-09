Eddy Mitchell vous propose un nouveau titre qui annonce un nouvel album !

Six ans après Big Band, Eddy Mitchell dévoile le premier extrait de son prochain album... Dans ce nouveau titre, Eddy Mitchell rend hommage à Johnny Hallyday. Voilà bientôt quatre ans que son pote s'en est allé.

Eddy Mitchell se souvient de l'incroyable énergie de son ami, même dans les pires moment. "Lors de la deuxième tournée des Vieilles Canailles c'était extraordinaire ce qu'il arrivait à faire. Le matin il était en chimio et le soir il était sur scène, raconte Eddy Mitchell. C'était une force de la nature quand même. Il avait une vénération totale pour son public qui le lui rendait bien. Il a fait des adieux extraordinaires."

Les deux chanteurs ont fait connaissance à l’adolescence dans le 9e arrondissement de Paris. L’ambassadeur de France au rock and roll a suivi une trajectoire similaire en déclarant : ” Il faisait partie de ma vie et était une famille. J’étais le parrain de Laura et il était le parrain de ma plus jeune Pamela. ”.

C’est la première fois qu’Eddy Mitchell chante une chanson pour évoquer une amitié avec Johnny Hallyday.

"Country Rock", le nouvel album d'Eddy Michell sortira le 19 novembre...