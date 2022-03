EP de Nebbiu, "/vwa/" (Prononcer voua) et concert à la Péniche Mécanique à Strasbourg samedi 26 mars

(c) Nicolas Dubois

Par la suite, il écrit rapidement des chansons entières afin d’extérioriser ses émotions. L’écriture est alors pour lui un moyen thérapeutique de s’apaiser, presque par pulsions, que ce soit sur des beats ou simplement avec sa guitare. Il se raconte avec le moins de filtres possibles dans ses textes et aime autant le rap que la chanson.

Son cursus d’ingénieur lui a permis de voyager en Norvège puis au Canada. Depuis Tromsø en Norvège, il publie en juillet 2019 son premier EP de 7 titres Le Soleil Dort, sur lequel il aura tout préparé avec l’aide de quelques amis (mix, master et visuels). Après être revenu du Canada, il rencontre JimBim à Strasbourg avec qui il partage une même vision artistique. C’est ce dernier qui se chargera du mix de ses chansons et de certaines prods. De cette rencontre est né V A P, un album entre rap et lo-fi sortit en juillet 2020.

En juin 2021, il sort Sobre, un album engagé pour le climat, sommet musical de son amour pour l’écriture et sa sensibilité pour le climat et les enjeux liés au dérèglement climatique.*

Nebbiu /VWA/ - (c) Nicolas Dubois

Le Nouveau projet /VWA/ :

/vwa/, pour à la fois "vois", "voix" et "voie", est un EP de 3 titres, fruit de la collaboration entre Nebbiu et aes!, un producteur norvégien. Atmosphérique, ambiant, il raconte la contemplation, intérieure comme extérieure. Cet EP a inspiré un court-métrage tourné sur l'île d'Ouessant avec Nicolas Dubois, pour illustrer au mieux l'aspect atmosphérique des morceaux. De manière imagée, le protagoniste principal du court-métrage se débat pour se débarrasser d'un vêtement blanc, comme pour tourner une page et passer à autre chose.

