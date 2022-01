Fest'Impro au Forum Jean Marie Zoellé à Saint Louis du 3 au 6 février

Chaque année, le festival invite des ligues et des compagnies professionnelles de théâtre d’improvisation et propose des matchs et des spectacles pendant 4 jours.

Cette année, ce sont deux ligues d'impro qui font le déplacement à Saint-Louis : la LISA (Saint-Etienne) et la LILA (Lille). Vous y retrouverez aussi les locaux de Saint-Louis, avec la troupe de l'ATHILA. Toutes ces équipes proposeront des matchs d’impro spectaculaires et aussi quelques concepts bien à eux.

Le Fest'Impro 2022 de Saint-Louis c’est donc des matchs et des concepts d’impro, mais aussi un spectacle d'improvisation pour le jeune public .

Le spectacle jeune public : Pr. Strogonoff

Pr. Strogonoff est un spectacle jeune public dans lequel les spectateurs sont au cœur de l’intrigue. Le professeur Strogonoff et sa brillante équipe d’assistants ont créé LA machine. Une machine révolutionnaire : une machine à voyager dans le temps ! Malheureusement, le jour de sa présentation aux centaines de journalistes en herbe venus assister à la conférence de presse, la machine s’emballe et envoie un membre de l’équipe au beau milieu de l’espace temporel ! Une vraie catastrophe ! L’équipe restante et les journalistes arriveront ils à les ramener à bon port ?

