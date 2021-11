Festival caritatif pour l'association Mada’lsace Miaraka le 20 novembre à Illfurth : le Verge's Sound Festival

Devant le succès de la manifestation, le groupe Alter Ego composé par Olivier, Audrey, Seb & Laurent, décide de créer un festival caritatif en souvenir de leur amie. Le nom est tout trouvé : le Verge’s sound festival ! (Explication : “Verge” était le surnom de Virginie, et la direction artistique s’oriente vers les styles musicaux qu’elle appréciait. N'y voyez donc là aucun symbole fallacieux...)

L'ASSOCIATION :

MADA'LSACE MIARAKA a été créée en 2012 par Fanny Wehrlen et Sandrine Runser suite à un séjour humanitaire à Madagascar. Depuis, plusieurs projets de construction d'écoles, de puits, de terrains de sport entre autres, ainsi que le financement des frais de scolarisation d'enfants malgaches ont pu voir le jour.

Ainsi vont s’enchaîner les manifestations et les causes soutenues : Mission Haïti, Téléthon, Sidaction, Les Restos du cœur, La Croix-Rouge (entre autres), et depuis quelques années : Mada’lsace Miaraka.

Cette année se prépare donc la 11è édition en 18 ans. Entièrement autofinancé depuis ses débuts, le festival offre une programmation riche en donnant leur chance aux groupes locaux et peut s’appuyer sur un noyau dur de fidèles bénévoles.

Rendez vous samedi 20 novembre 20h à la maison des œuvres à Illfurth !

Pour en savoir plus :