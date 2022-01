Festival Decadanse - MAC de Bichwiller - jusqu'au 27 janvier et sur les scène du nord de l'Alsace

La première édition de Décadanse se déroulera du lundi 17 au samedi 29 janvier dans les six scènes du réseau de relais culturel d’Alsace du Nord (Bischwiller, Haguenau, Reichshoffen, Saverne, Soultz-sous-Forêts et Wissembourg).

Le festival propose une programmation de spectacles de danse ouverte à tous les publics quels que soient leurs goûts et leurs âges. L’un des objectifs principaux est d’encourager le public à se déplacer dans les six salles du réseau. Chaque lieu propose ainsi un spectacle à destination du tout public ainsi qu’un spectacle qui aura vocation à être présenté pour des représentations scolaires.

Un week-end festif à la Mac de Bischwiller avec un spectacle participatif

Les samedi 22 et dimanche 23 janvier pour toute la famille un spectacle pour les tout-petits avec "Jusqu’à l’os" de la compagnie alsacienne Vidal Bini/Cie KiloHertZ et un spectacle de danse participative Bal Planète par la compagnie Pernette. Un spectacle dans lequel les enfants et les adultes pourront profiter d’un moment de convivialité autour de différentes danses du monde et qui prévoit un atelier de danse « Ambassadeurs ».

Ces derniers connaissent par avance les divers exercices d’échauffement et les danses à apprendre du bal. Ils peuvent ainsi guider les novices et inviter le public à la danse.

