Festival Microsiphon à Mulhouse du 8 au 10 octobre

Expositions, salon, ateliers, concerts et DJ sets sont au programme de cette 5ème édition du festival qui se déploie cette année encore au centre-ville de Mulhouse et à Motoco !

Depuis 2017, le festival Microsiphon réunit auteurs et visiteurs autour de l’image imprimée et du multiple, par le biais d’expositions et d’un salon. Le temps d’un week-end, le fait-main en série limitée est mis à l’honneur à Mulhouse.

Microsiphon accueille des artistes illustrateurs, sérigraphes, graphistes en provenance de toute la France mais aussi d’Allemagne, de Belgique et de Suisse ce qui lui vaut désormais une renommée nationale et transfrontalière. À l’ère de la standardisation d’une partie de la culture, le festival propose de découvrir d’autres formes culturelles.

Microsiphon est aussi un temps de rencontre : les artistes sont présents pendant toute la durée du festival pour échanger sur leur pratique avec les visiteurs. Afin de rendre le festival accessible à un large public, des ateliers plastiques sont proposés pendant le festival, dont l’affiche est également complétée par des concerts.

