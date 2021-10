Foretscape vous présente son tout nouveau projet immersif 9 octobre au 14 novembre au Fort Rapp - Reichsttet

À travers un spectacle déambulatoire proposé sur plus de 20000 m2, rencontrez Elisabeth Gewinner, Margaret Weinbrun et bien d’autres, qui furent pourchassées, torturées et condamnées et subissez leur vengeance. Sans oublier les surprises terrifiantes concoctées par l'équipe Foretscape.

Acteurs, énigmes, décors, tout est réuni pour vous plonger dans un univers immersif inédit et vous offrir une aventure éphémère et historique mémorable.

De 4 à 10 joueurs, vivez jusqu’à 90 minutes d’expérience Monster Run et tentez de vous échapper des griffes de ce dédale infernal et de sauver votre âme de l’insatiable machine à brûler des innocents.

Pour en savoir plus et réserver :

Le Site Internet de Foretscape

Le Facebook de Forescape