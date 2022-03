Fred Chapelier au Grillen à Colmar le jeudi 24 mars

Avec 25 ans de carrière, plusieurs albums solos et d’innombrables collaborations avec certains des plus grands, Fred détient sans aucun doute la fan-base la plus solide dans le blues en France.

C’est parce qu’il cherche toujours à se renouveler et à apporter des couleurs nouvelles à sa musique que chacun de ses disques est unique et ovationné par la presse. Un Nouvel Album « Best Off » (avec certainement de belles surprises à la clef = titres remasterisés, des inédits…) relatant ses 25 ans sur scène sortira fin septembre 2020 avec le Label DIXIEFROG

Pour en savoir plus :