Guillaume Meurice à la Scène de Strasbourg

Celui de la réconciliation nationale. Certes, le quinquennat précédent a été d’une incroyable réjouissance doublée d’une réussite totale. Certes, le personnel politique actuel brille par son génie, son honnêteté, son altruisme. Mais Meurice veut aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays et incarne à lui seul, l’avenir de la France du futur !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Je n’ai jamais rencontré un homme aussi charismatique » Joe Biden

« Il est celui qu’il faut à la France » Vladimir Poutine

« Je crois en lui » Kim Jong Un

« Quelqu'un a vu mes lunettes ? » Jean Castex

Guillaume Meurice en spectacle vendredi 17 et samedi 18 juin à La Scène à Strasbourg

Pour en savoir plus :