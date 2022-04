"Inops" et "les noces de Figaro" à la MAC de Bischwiller les 10 et 11 mai

La M.A.C Robert Lieb (Maison des Associations et de la Culture) est une structure fonctionnelle et accueillante dans un environnement de verdure à Bischwiller.

Au programme, deux spectacles à retrouver à Bischwiller :

Mardi 10 Mai. 2022 • 20h - "INOPS" de Clément Dazin - Cie La Main de l’Homme

Comme l’individu dans la société, l’artiste de cirque est en constante lutte contre des forces invisibles, il se bat essentiellement contre la pesanteur et la fin du mouvement. Le plus grand combat reste celui qu’il mène contre lui-même. « Inops » est une réflexion sur la surpuissance, l’impuissance et la résistance au travers de différentes disciplines de cirque. Imaginé avec six artistes de cirque et quatre milles gobelets en plastique, « Inops » invoquera l’impuissance personnelle et aussi celle du groupe à travers le jeu, l’acrobatie, le jonglage, le tissu et la bascule.

Mercredi 11 Mai. 2022 • 19h - LES NOCES DE FIGARO

Les Noces de Figaro compte parmi les opéras les plus emblématiques du répertoire. Brahms en parlait comme d’un « miracle » et la plainte de la Comtesse résonne encore aujourd’hui comme une des pages musicales les plus déchirantes. En reprenant la comédie de Beaumarchais qui fut à l’origine d’un scandale qui mit en émoi toute la société parisienne, Mozart et Da Ponte s’assuraient leur réussite. La pièce avait même été interdite par Joseph II en 1785 au Théâtre de Vienne. Devait-elle trop exposer sur le devant de la scène les contradictions d’un régime déjà vacillant, prêt à sombrer avec la Révolution française ? La nouvelle production de Netia Jones conserve l’essence même de la pièce de Beaumarchais en questionnant avec humour mais non sans espièglerie les rapports humains, dans une production qui vient confondre réalité et fiction au point de se demander, comme le Comte : « Jouons-nous une comédie ? »

