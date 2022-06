JJH Potter artiste qui propose un nouveau single et un clip

Entre douceur et démons intérieurs, JJH puise son inspiration dans les sentiments humains pour nous offrir des chansons aussi intimistes qu’authentiques. Aux autoroutes musicales, il préfèrera les routes secondaires pour écrire des histoires touchantes et sincères, toujours en quête du mot juste et de l’accord parfait.

Songwriter depuis son adolescence, son univers se dessine et prend vie au fil des concerts et rencontres artistiques. C’est alors, comme une évidence, qu’il choisit le chemin de l’indie folk et devient JJH Potter, en hommage à sa grand-mère maternelle.

De retour en France après un séjour en Australie, JJH Potter s’apprête à sortir un nouvel album "Low tide". Enregistré en live et totalement en analogique au studio Kerwax, "Low tide" est une véritable mise à nu dévoilant ce que l’on cache parfois au plus profond de nous-même. Ce troisième album se veut sincère et sans tricherie pour toucher le pur et le beau présents en chacun de nous.

