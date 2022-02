Joy And Glory en concert au local à Strasbourg, Vendredi 18 Février

Joy And Glory

Elle chante la mélancolie de sa voix profonde et livre des titres empreints d’intimité, parfois de douleurs mais jamais dénués de lumière.

Elle, c’est Audrey Braun, musicienne, qui fonde autour de son projet Joy & Glory un univers indie-rock. Depuis plusieurs années, Audrey Braun porte dans ses valises un amour sans limites pour la folk, le rock et les productions contrastées où la douleur et la tendresse ne cessent de s’entrechoquer.

Concert de Joy And Glory Vendredi 18 février 20h30 au Local, rue de l'abreuvoir à Strasbourg

Audrey chante debout, en suspension sur la pointe des pieds, en tension, en rebond. Elle transforme ses peines en énergie, à grands coups de riffs de guitare, à larges foulées pour expier la mélancolie et célébrer l'amour. On passe du murmure au cri en un instant, dans une communion rock portée par un groupe heureux de déployer ses notes franches et libératoires.

