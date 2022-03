Lla comédienne et humoriste strasbourgeoise Karen Chataîgner revient avec son nouveau spectacle « Je danse avec Milliat ! » sur les croisières-spectacle de Batorama : un moment de divertissement aussi sincère qu’engagé, pour parler sexisme et égalité dans le sport !

Après deux one woman show, une tournée en Europe francophone et 20 ans d'improvisation théâtrale, la comédienne Karen Chataîgner est de retour dans sa région natale avec un tout nouveau spectacle d’humour, aussi drôle qu’éclairant.

De mars à juin 2022, elle rejoint donc la programmation des croisières-spectacle de Batorama, les bateaux-promenade de Strasbourg, pour une saison artistique engagée autour du sexisme dans le sport. Accompagnée de son musicien, c'est sans langue de bois et pleine de panache que Karen transporte son public en 1920 pour incarner et raconter l’histoire d’Alice Milliat (1884-1957), grande militante sportive qui a su créer une nouvelle place pour le sport féminin, dans une époque où elles étaient « juste bonnes à couronner les vainqueurs (sic) » (Pierre de Coubertin).

Dans la continuité des croisières-spectacle initiées par Batorama en 2020, Karen Chataîgner propose un moment hors du temps, à la fois divertissant, drôle et engagé !

Alice Milliat

Dans son nouveau spectacle « Je danse avec Milliat ! », le rire permet de parler autrement de la censure, du sexisme et des inégalités dans le sport. Par l’émotion, Karen Chataîgner parvient à toucher son public et par l’humour, à éveiller les consciences. Son spectacle est soutenu par la Fondation Alice Milliat elle même et s’ancre dans l’actualité à l’aube des premiers Jeux Olympiques paritaires à Paris en 2024 !

La première du spectacle, le 22 mars, sera de plus jouée devant Aurélie Bresson, la présidente de la fondation Alice Milliat !

A retrouver : les 22 et 23 mars, 27 avril, 10 et 11 mai, 7 et 8 juin 2022

Pour en savoir plus :