L’association SING’IN propose "Le Chant des Possibles" Aux Dominicains de Guebwiller le samedi 18 juin

La diversité s’invite sur scène et associe les différents ateliers à l’emblématique ensemble professionnel VOCES8 sous la houlette son charismatique directeur artistique, Paul SMITH. Au répertoire des œuvres de grands compositeurs romantiques autour de la figure du “Wanderer”, un voyage intérieur et à travers le monde.

Voces8, c’est un ensemble qui célèbre la joie et la vie grâce au chant. Pour la troisième édition aux Dominicains, cet ensemble vocal anglais offre un premier pas vers le chant au jeune public, avec entrain et bienveillance. Avec des œuvres toujours plus entrainantes et plus passionnantes, les chanteurs professionnels accompagnent les élèves sous la direction du fabuleux Paul Smith. Fort d’un ensemble aux voix profondes et intenses, ce concert proposera les œuvres des grands compositeurs classiques comme F. Schubert et S. Rachmaninov, mais toujours avec cette étincelle étincelant de vitalité et de bonne humeur. Un concert qui va faire voyager le public dans le monde et à travers les siècles, porté par la fougue de la jeunesse !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Concert de l’association Sing’in avec VOCES8 samedi 18 juin 20h30 aux Dominicains de Haute-Alsace - Guebwiller

Pour en savoir plus