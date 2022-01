"L'Enfant et les sortilèges" Opéra Nomade à Mutzig jeudi 27 janvier 19h30

L’Opéra nomade est une production d’opéra de chambre, accessible à tous, qui tourne dans le Grand Est et le bassin rhénan. Il s’agit d’un nouveau rendez-vous créé par l’Opéra national du Rhin pour aller à la rencontre de son public grâce à un dispositif léger et itinérant.

Le dispositif Opéra nomade a été inauguré le 15 décembre 2021 à Colmar avec une nouvelle production d’un chef-d'œuvre du répertoire : L’Enfant et les sortilèges de Maurice Ravel, sur un livret de Colette, et dans la très belle version de chambre pour quatre instruments et huit chanteurs réalisée par Didier Puntos.

Cette œuvre étonnante et caustique se présente comme une revue des musiques à la mode dans les années 1920 : jazz, néo-classicisme, cabaret, impressionnisme musical…

Cette forme de 50 minutes, en français, est idéale pour toucher un public diversifié. Opéra sur l’enfance, L’Enfant et les sortilèges n’est pas exclusivement réservé aux enfants, mais il se prête bien à des représentations scolaires.

Le spectacle rassemble les jeunes chanteurs de l’Opéra Studio de l’OnR, ainsi que des instrumentistes de la Haute école des arts du Rhin sous la direction musicale de Didier Puntos, qui tiendra aussi la partie de piano.

L'enfant et les sortiléges

L’œuvre en deux mots

Un enfant rêvasse devant ses devoirs, peu décidé à les faire. Sa mère le punit et, dans sa colère, il s’en prend à une kyrielle de victimes : une tasse, une théière, un écureuil, un chat ; il attise la braise avec un tisonnier, martyrise une bouilloire, un livre, une vieille horloge et arrache le papier peint. Alors qu’il s’apprête à s’asseoir sur un vieux fauteuil, celui-ci recule. Objets et animaux entrent tour à tour en rébellion tant dans la maison que dans le jardin, bien décidés à se venger. Mais quand le petit vient au secours d’un écureuil blessé, les créatures se calment, lui pardonnent et le ramènent à sa mère.

Pour en savoir plus :