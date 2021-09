L'humour des notes à Haguenau du 1er au 6 octobre

L'Humour des Notes est un festival qui se déroule à Haguenau depuis 1991. Il propose des spectacles musicaux mêlant musique, originalité et humour. Rendez-vous du 1er au 6 octobre 2021 pour sa 29ème édition !

La 29ème édition du Festival l’Humour des Notes aurait dû se dérouler en mai 2021, mais existera sous la forme d’un week-end prolongé du 1er au 6 octobre 2021 à Haguenau. De nombreux artistes de la France entière mais aussi Européen et cette année canadiens, sélectionnés pour leur originalité et leur qualité artistique, proposeront près de 100 représentations, dont plus des deux tiers seront gratuites.

Cette année, toujours sous l’impulsion d’Éric Wolff, directeur du festival, la part belle sera à nouveau donnée aux spectacles de rue, cirque, musique, théâtre de rue, et aux animations qui rythmeront durant 6 jours la vie haguenovienne. Nous retrouverons pour cette édition le village des enfants qui continuera à renforcer l’orientation familiale du festival avec trois spectacles.

De nombreux spectacles de rue, soigneusement sélectionnés par le directeur, un espace convivial au centre-ville, au square Vieille-Ile et au Comptoir des Loges (rue Clémenceau), des interventions proposées par l’Ecole Municipale de Musique et Danse et les Musées de Haguenau contribueront à marquer la volonté du festival de se rapprocher des habitants durant toute la période.

