L'humour des Notes à Haguenau - Du 21 au 29 mai

L'Humour des Notes est un festival qui se déroule à Haguenau depuis 1991. Il propose des spectacles musicaux mêlant musique, originalité et humour. Rendez-vous du 21 au 29 mai pour sa prochaine édition !

Les spectacles sont présentés au Théâtre d'Haguenau ainsi que dans les rues de la ville pour surprendre et émouvoir un public toujours plus large. En effet, une grande partie de la programmation du festival L'Humour des notes est gratuite. Des spectacles de rue, de la musique et des animations circassiennes rythmeront encore une fois le cœur du festival haguenovien.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour en savoir plus :