L'Orfeo de Monteverdi par l'ensemble Cappella Mediterranea à Strasbourg et Mulhouse

Musicien solitaire, Orphée apprivoise les bêtes sauvages et subjugue la nature entière par la beauté de son art. Après des années d’errance, il trouve l’amour dans les bras d’Eurydice qui métamorphose ses élégies en chants d’allégresse. La mort brutale de son épouse l’arrache au bonheur. Il décide d’aller au royaume des ombres pour la retrouver. Armé de sa seule lyre, il endort le passeur d’âmes Charon et traverse les eaux troubles du Styx. Ses plaintes mélodieuses bouleversent Proserpine qui demande à son époux Pluton de soulager sa douleur. Le dieu accepte de contrevenir aux lois du Destin et autorise l’ombre d’Eurydice à suivre Orphée, à la condition que celui-ci ne porte jamais son regard sur elle tant qu’ils seront aux enfers. Arrivé au seuil du monde des vivants, Orphée est pris d’un terrible doute : et si Eurydice ne l’avait pas suivi ?

Célébrant le pouvoir enchanteur de la musique, L’Orfeo de Monteverdi composé au début du XVIIe siècle est le premier grand chef-d'œuvre de l’histoire de l’opéra, nouveau genre musical promis à un brillant avenir. Ces prémices baroques n’ont aucun secret pour Leonardo García Alarcón et ses musiciens de la Cappella Mediterranea.

