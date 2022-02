La Cie la Mesnie H propose des rendez vous autour de l'oeuvre de Moliere à Strasbourg

Ils ne résistent pas au plaisir de faire entendre une fois encore le grand rire de Molière, en rejouant pour vous des extraits significatifs de ses pièces, de la farce à la grande comédie, de Scapin au Misanthrope.

Cette anthologie vous sera présentée par la propre troupe de Molière. Et par ce biais ils évoqueront sa vie, c’est à dire ses combats : contre ses ennemis (auteurs jaloux, hypocrites démasqués, imbéciles de tout poil…) ; contre lui-même (démêlés avec sa femme) ; contre la maladie et la mort.

Quand on lui demandait : « Quoi de neuf ? », Marcel Achard avait l’habitude de répondre : « Molière ! » De cette réponse, ils en ont fait le titre d’un spectacle dédié à Molière. C'est la façon pour la compagnie la Mesnie H de célébrer le 400ème anniversaire de sa naissance.

Molière

La Mesnie H

La Mesnie H. a été fondée à Paris en 1979 par Jacques Bachelier. Après avoir principalement déployé son activité à Paris, mais également en Belgique et en Hollande, la compagnie s’est établie en 1998 à Strasbourg. Elle a puisé dans le répertoire classique et collabore avec différents établissements scolaires d’Alsace. En transition depuis 2019, La Mesnie H. œuvre aujourd'hui pour l’émergence en accueillant en son sein une équipe plus jeune, professionnelle, chargée, in fine, de prendre le relais de ses missions. C’est dans ce contexte que la compagnie propose UN JOUR D’ÉTÉ mis en scène par Emma Massaux aux TAPS en Octobre 2021. L’équipe souhaite également s’aventurer vers l’adaptation des grandes œuvres littéraires et dramatiques. Esquisser les récits et les contours de ce qui façonne notre identité européenne.

Rendez vous du 16 février au 20 mars 2022, Du mercredi au samedi 20h30 et dimanche 17h Au théâtre du Cube nOir à Strasbourg

