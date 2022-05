La comédie musicale "Cabaret" au Zénith de Strasbourg les 1er & 2 juin

Après La Traviata en 2018 et La Flûte Enchantée en 2019, La Fabrique Opéra d’Alsace fait peau neuve. Elle vous propose un nouveau spectacle coopératif plus fort et plus grandiose au Zénith en mobilisant 11 établissements scolaires de la ville de Strasbourg et de son agglomération.

Un spectacle exceptionnel mis en scène par Philippe ARLAUD, sous la direction de Patrick SOUILLOT, avec 7 solistes, 40 choristes, 6 danseuses et 70 musiciens issus de la classe de jazz et de l’orchestre du Conservatoire de Strasbourg.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour en savoir plus :