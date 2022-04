la première édition du Temps Fort Sport (clown, théâtre, cirque) au plateau sportif à Roderen

Participez à l’entraînement d’avant match, rentrez dans l’ambiance des vestiaires et laissez-vous envahir par la sensation d’adrénaline tant recherchée! Vivez en direct des expériences qui vous feront vibrer tant par leur beauté et performance que par l’émulsion collective.

En avril, foulez le sol du stade pour reprendre une bonne dose d’énergie. Ce temps fort a pour objectifs de pouvoir initier, croiser et tisser des interactions entre les domaines de la culture et du sport. Ainsi, nous vous proposerons en complément de ces spectacles des rencontres, interventions et regards croisés avec des sportifs du territoire de la Communauté de Communes de Thann-Cernay.

Comme à l’entraînement

Un projet écrit et mis en scène par Nicolas Turon

Sport collectif le plus pratiqué sur notre territoire, le football est aussi un lieu de rencontre, de lien social et de production d’une identité collective. S’immerger dans cette réalité et en faire le récit, c’est tenter de raconter un peu la vie comme elle va. C’est se faire l’écho de notre monde. Entre octobre 2018 et avril 2019, Nicolas Turon et ses complices sont allés à la rencontre de trois clubs de football amateurs. Nourri de ces belles rencontres, le spectacle oscille entre galerie de portraits et causerie d’avant-match. Accompagné de deux musiciens, fidèle à un théâtre qui se joue parmi les spectateurs et avec leur concours.

Plouf et Replouf

Création de Yvan Mésières et Stéphane Poulet

Le tandem à l’apparence sportive est avant tout un duo clownesque. Cette représentation synchronisée les fait apparaître en nageurs (maillots et bonnets de bains assortis) aux abords d’une piscine d’1 m de diamètre. Cette exhibition normalement codifiée ne va évidemment pas se dérouler comme convenu. La maladresse se fait une invitée de marque, pour le plaisir de chacun. Préparez-vous à une éclaboussure de bonne humeur !

De Cuyper vs. De Cuyper

De et avec Jordaan De Cuyper, Sander De Cuyper et Bram Dobbelaere

Sur un terrain de sport tourbillonnant, deux frères jongleurs s’affrontent. Tous les codes des sports connus, moins connus et inventés sont utilisés: héroïsme et fair-play, blessures et La manière dont ils évoluent et l’étroitesse du bassin annonce et accentue leur ridicule. Cette exhibition normalement codifiée ne va évidemment pas se dérouler comme convenu. Sponsoring, dopage et règles contournées. Des supporters enthousiastes, un arbitre strict et un commentateur pas toujours objectif complètent le tableau. Une chose est sûre, l’un frère quittera l’arène en vainqueur et l’autre en perdant

