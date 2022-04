Le Big Bog en concert anniversaire au Dôme de Mutzig le 22 avril

Il proposera un spectacle de près de 2 heures de musique live. L’orchestre a choisi de partager la scène avec de nombreux invités surprise, issus de la scène Nationale, et Internationale !

Tous les Artistes de cette soirée se réjouissent pour ce moment unique, fusion de plusieurs mondes musicaux, d’inspiration et de sensibilités différentes mais si proches !

avec : Mickaël Alizon - Frédéric Bocquel - Jyzzel - Grégory Ott - Guillaume Nuss - Mattskat - Matthieu Zirn - Franck Wolf

Né à Obernai il y a 25 ans sur une base Jazz, il a su trouver sa voie dans la musique Funk avant de déverser sur la planète un son précis, joyeux et féroce où se pose parfois une virgule plus Soul, plus Groove, et parfois Pop. De quoi enflammer le public !!

