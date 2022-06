Le Festival Jazz'N'Bruche dans la vallée de la Bruche tout l'été

Un nouveau nom et un nouveau format pour signifier avec force un double objectif : ancrer cet évènement sur un territoire qui leur est précieux, et rayonner le plus loin possible pour amener toute la diversité du jazz au plus près des spectateurs

Du 1er juillet au 3 septembre, ils font le pari de vous faire voyager dans les paysages multiples et contrastés d’une musique qui ne cesse d’évoluer, qui véhicule un message positif, de mixité et de brassage. Des valeurs que qu'ils souhaitent porter jusqu’aux rives de la Bruche, avec une note bleue pleine d’optimisme.

Cette sixième édition nous réserve de belles surprises et la découverte du meilleur de la scène régionale et internationale, avec 12 concerts répartis sur 7 villages de la Vallée de la Bruche.

Au programme, une légende vivante et de nombreuses pépites du jazz, du blues et de la world music.

Le Musée Oberlin, La Brasserie de Framont, la Ferme auberge du Bambois, la Ferme Solidaire de Bénaville, l’ancienne Synagogue de Schirmeck, Le Mémorial Alsace Moselle… sont autant de lieux qui vont accueillir les musiciens et faire résonner vos applaudissements.​

Pour en savoir plus :