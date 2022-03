"le garçon à la valise" le 1er avril à la Comète à Hesingue

Pour fuir la guerre dans leur pays, deux enfants, Nafi et Krysia, bravent tous les dangers : passeurs, loups, montagnes, travail forcé, océan déchaîné...

Nafi n’a pas grand-chose dans son unique valise, mais il connaît par cœur des tas d’histoires que son père lui a racontées. Alors à son tour, il les raconte à Krysia. Au terme de sept voyages, comme Sindbad le Marin, les enfants arrivent à Londres, ce qu’ils croyaient être un Eldorado.

Nafi et Krysia n’ont ni origine spécifique ni religion, là n’est pas la question ; ce n’est pas une histoire vraie et pourtant leurs parcours ressemblent à ceux de nombreux enfants d’aujourd’hui : en Syrie, au Tchad, en Tchétchénie, en Afghanistan, en Ukraine ou ailleurs. Un spectacle juste et touchant, avec une belle scénographie sans pathos qui amorce une ouverture ou un éclairage des consciences sur les conditions et les formes des parcours migratoires de tout temps.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



