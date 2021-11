Le groupe « Circle of Mud » en concert au Rive Rhin de Village Neuf le samedi 27 novembre

Circle Of Mud

Pas facile de jouer le Blues au 21e siècle... Est-il possible de rendre ce genre musical attractif pour la nouvelle génération sans pour autant oublier ses origines ? C’est pourtant le pari de Circle of Mud !

Ce groupe nait sous l’impulsion du guitariste Gino Monachello, rejoint rapidement par le jeune Flo Bauer au chant et à la guitare, puis par une section rythmique de choc, à savoir Matthieu Zirn à la batterie et Franck Bedez à la basse. Le tout dirigé d’une main de maître par David Husser, prodige de la réalisation qui propulse ce projet dans des sphères inespérées...

Vous l’avez compris, à la fois roots et contemporaine, leur musique se veut forte et accessible. C’est dans cet esprit que le cercle s’est retrouvé en studio pour enregistrer leur tout premier album, qui fera sans doute réagir dans le monde du Blues, et même ailleurs...

Pour en savoir plus :