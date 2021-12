Le Label Labophonic's est en concert à Singrist le 11 décembre

Le label s’inscrit dans une volonté de créer une communauté internet autour des artistes distribués par ses soins, et de mettre en relation leurs fans bases.

Principales missions

1. Mettre à disposition une page web dédiée à chaque artiste distribué, avec ses références, visuels, photos, et boutique en ligne, du streaming aux goodies

2. Proposer un catalogue de prestations mutualisées aux artistes, pour les supports nécessaire à leurs productions et diffusions de leurs musiques.

3. Créer un catalogue et une communauté suffisamment importante pour être identifiée et reconnus des grands médias, des institutions et du grand public, dans le but d’élargir l’audience des artistes indépendants distribués par le label.

4. Proposer un catalogue de partenaires membres du site et professionnels de la musique à travers des pages dédiées, et afin de les mettre en réseau avec les artistes. (studios photos, vidéos, réalisation, mixage, maintenance, référencement, communication, etc..).

Labophonic's Women Show

Les artistes féminines du label Labophonic se retrouvent pour la première fois sur une même scène, pour une grande fête musicale de fin d’année avec Joane M (chanson française pop), Ad’line (folk), Aurelle Key (soul, blues).

Ce concert aura lieu le samedi 11 décembre à 20 h à la salle Fesmatt à Singrist, Sommerau. Petite restauration sur place. Entrée : 15 € (comprenant une adhésion et une boisson)

