« Le Parti d’en Rire »de Pierre Dac & Francis Blanche Dîner-spectacle d’humour au Café Brant à Strasbourg

Depuis 1949, date de leur première rencontre, Pierre Dac, chansonnier et écrivain surnommé le « Roi des Loufoques » et Francis Blanche, auteur, acteur, chanteur, humoriste populaire et figure emblématique de la scène et du cinéma français des années 1950/60, ne se quittent plus.

Ensemble, ces célèbres adaptes du non-sens et de la dérision vont faire le bonheur des auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision française et collaborent avec de grands noms de la scène française tels Jean Poiret, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault ou encore avec un certain Raymond Devos.

Christophe Feltz (à gauche) et Luc Schillinger

Dans « Le Parti d’en Rire », Christophe Feltz et Luc Schillinger font entendre une sélection des meilleurs textes de nos deux compères. En passant de « Signé Furax » à « Malheur aux Barbus », sans oublier le fameux sketch du « Fakir », le « Schmilblick » et autres jeux, lettres, discours et réclames, découvrez dans ce nouveau spectacle les pensées et aphorismes incongrus, surprenants et désopilants de Pierre Dac & Francis Blanche

Pour en savoir plus :