Le Pelpass Festival au jardin des Deux Rives à Strasbourg du 31 août au 5 septembre

Depuis sa première édition en 2016, le Pelpass Festival ne cesse de grandir et séduit chaque année de plus en plus de spectateurs. Cette année, le festival s'adapte aux contraintes sanitaires : jauge est réduite à 500 places assises par jour (999, si la configuration debout est possible).

Pelpass Festival : dates et programme

Avec comme décor le Jardin Des Deux Rives, la programmation du Pelpass Festival se veut éclectique au possible. Tous les styles sont représentés, de l'électro au jazz en passant par le rap et le hip hop. L’événement s’adapte aux restrictions sanitaires mais garde son esprit champêtre et bucolique sous chapiteau.Cette 4e édition se décline sur six soirées, du 31 août au 5 septembre, plutôt que trois grosses dates du mois de mai. Malgré les restrictions sanitaires, qui imposent une jauge maximale de 1 000 personnes, le festival garde les fondamentaux avec un chapiteau, sous lequel il sera possible de rester debout. Le passe sanitaire sera exigé à l’entrée, ainsi que le port du masque. Un espace bar et restauration avec des produits locaux a également pu être autorisé, ainsi qu’une version allégée de la « Militente », chargée de combler le vide musical entre les passages des artistes.

Pour cette quatrième édition, ARTE Concert s’invite à la fête le temps de six concerts survoltés !

Le Pelpass Festival sur ARTE

