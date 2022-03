Le quartet franco-ukrainien FUZ 4TET en concert de soutien à l'UKRAINE

FUZ 4TET est composé de la chanteuse ukrainienne Yuliia Vydovska, de Maxime Epp, Nello Dronne et Lucas Habe.

Face à la tragédie qui déchire le pays de Yuliia ils n'ont pas hésité une seconde pour contacter des organisateurs potentiels de concerts.

Le premier de cette série de concerts aura lieu le 2 avril 19h00 à l'Eglise protestante de Eckbolsheim grâce à la Paroisse protestante qui gère ce lieu. Le public pourra faire un don à l'Ukraine en donnant un chèque libellé à l'ordre du Fonds ESP Mission Ukraine soit du UNHCR France.

A propos de FUZ 4TET :

Rien ne prédestinait la rencontre d'une chanteuse-violoniste de la ville ukrainienne de Tcherkassy avec trois musiciens français. Venue d'Ukraine, Yuliia Vydovska croise au Conservatoire de Strasbourg le chemin de Nello Dronne, Maxime Epp et Lucas Habe.

Rapidement ils commencent à créer un répertoire issu de standards de jazz. Puis un jour, au hasard de leurs échanges ils prennent une chanson traditionnelle ukrainienne et l'adaptent dans une version jazz et trouvent le résultat fort réussi. C'est ainsi que nait cette idée d'un nouveau répertoire mélangeant jazz et musiques traditionnelles ukrainiennes. Ils façonnent alors une musique sensible et vivante, tantôt empreinte de douceur, tantôt imprévisible menée par la belle voix slave de Yuliia Vydovska, la contrebasse de Lucas Habe, la batterie de Maxime Epp, et le piano de Nello Dronne.

Concert de soutien à l'Ukraine samedi 2 avril 19h00 à l'Eglise protestante de Eckbolsheim

A ce jour, deux autres concerts de soutien à l'Ukraine sont prévus en Alsace : le 16/4 à la Petite-Pierre et le 23/4 à Mulhouse

