Leïla en Showcase au point d'eau Ostwald le dimanche 28 novembre 17h

Chanteuse, compositrice et parolière (secondée par Caroline Ducarme sur cet EP), « Leïla » est un talent de la chanson à repérer et à booster vite, très vite !

Son EP "Leïla" est inspiré par sa vie, ses envies, ou encore ses références, allant de Nougaro à Piaf, à Ella Fitzgerald, Miles Davis, Prokofiev mais aussi Steve Reich ou la trompette, son instrument préféré, tous lui ayant permis de se forger une solide oreille musicale.

Née à Toulouse, Leïla, qui passe ses premières années délaissée par ses parents, séparée de ses cinq sœurs et frères, arrive en Alsace pour y être élevée par sa grand-mère, dédicataire de cet album et qu’elle chérit.

Chanteuse quasi autodidacte, Leïla est une fan de piano, de violoncelle et de voix depuis l’âge de 7 ans - âge auquel elle enregistrait, sur un petit magnétophone, des textes ou chansons qu’elle réinventait à partir de mots relevés dans des histoires. Cet EP, en anglais - résonance avec Aretha Franklin, Adèle, ou Nina Simone, veut être un exutoire capable d’exprimer et partager son parcours, sa détermination, son émotion.

« Sans la musique, je serais morte », confie discrètement Leïla. Elle dit aussi qu’il est important de prendre soin des gens tant qu’ils sont là. Avec sa voix vibrante et chaude qui vous donne des frissons dès la première note, Leïla prend soin de nous, et nous, on est heureux de pouvoir l’entendre, l’écouter, la voir prendre - en chantant la soul, le jazz, le blues - sa revanche sur la vie, accompagnée avec attention et groove par un piano, une guitare, une batterie, ou encore… une trompette …

Leïla sera sur scène au Point d’eau à Ostwald le 28 novembre à 17H pour un showcase gratuit autour de cet EP tout neuf !

