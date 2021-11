Les 10 ans de Rag'N'Boogie au point d'eau à Ostwald

Cela fait tout juste 10 ans que le pianiste alsacien est monté sur les planches avec un spectacle musical autour du ragtime et du Boogie. Il a continué à transmettre son amour de ces musiques par des albums, des interventions scolaires, partitions de Rags, méthode de Boogie, livre illustré, et surtout des concerts donnés en Europe et aux États-Unis.

Pour marquer la décennie du projet global Rag’n Boogie, Sébastien propose de célébrer ces musiques nées il y a plus d’un siècle en invitant des musiciens et danseurs emblématiques pour un événement incontournable.

Programme des festivités :

12 novembre - Spectacle Rag'n Boogie (nouvelle création) à 20h00 au Point d'Eau à Ostwald (67)

13 novembre - Conférence sur l'histoire du Ragtime et du Boogie-Woogie avec Patrick Frémeaux, Sébastien Troendlé et Jean-Luc Fournier à 10h00 à la librairie Kléber à Strasbourg

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Masterclasses de danse Lindy au Point d'Eau à Ostwald - à 14h00 niveau débutant à 16h00 niveau avancé, 10 € par personne.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Grande soirée des 10 ans avec des artistes internationaux : Ragtime, Boogie, Blues. dès 19h30 au Point d'Eau à Ostwald

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour en savoir plus :