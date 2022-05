Les aventures de Jeff Barell les 19, 20, et 21 mai à l'Espace K à Strasbourg

Gérard Burrel est enfermé chez lui depuis plusieurs semaines. Ce romancier habituellement pragmatique et ordonné est tombé dans une léthargie dépressionnaire.

Car le titre du roman qu’il est en train d’écrire, « Le dernier iceberg », est un sujet désolant.

Un jour pourtant, en tapant sur sa machine à écrire le nom du héros de son aventure, Gérard Burrel est extirpé de sa torpeur par l’irruption fracassante de Jeff Barell, aventurier increvable, capable de faire fantasmer le plus endurci des sédentaires.

Gérard Burrel va alors se muer en narrateur, chanteur, musicien et Jeff Barell en bruiteur, mime et cascadeur. Sans quitter l’appartement du romancier, ils vont se frotter à une armée de chauffeurs routiers, affronter des tempêtes de neige et manquer de mourir noyés au fond d’un lac en tentant de retrouver le dernier iceberg !

Jeff Barell

Humour décalé, poésie, musique et chant viennent enrober d’un voile apaisant les vicissitudes des personnages qui ne sont finalement que des êtres humains.

La Compagnie Firmin et Hector :

La compagnie Firmin & Hector est créée en 2014. Fruit de la rencontre de Marco Locci, Valentin Stoeffler et Guillaume Schleer au conservatoire de Strasbourg, elle a pour vocation de rapprocher musique et théâtre.

En 2015, elle crée son premier projet Firmin & Hector, Chroniques d’Outre-tombe. Guillaume Schleer et Valentin Stoeffler écrivent ce spectacle musical et endossent le rôle de Firmin et Hector, Marco Locci signe la mise en scène.

En 2016, la compagnie produit le livre-disque de Firmin & Hector et Marco Locci prête sa voix à l’enregistrement. En 2017, après 3 années de tournée et plus de 70 représentations des Chroniques d’Outre-tombe, la compagnie lance la création d’un nouveau spectacle : Croque-morts chanteurs. Marco Locci en assure la mise en scène (110 représentations à ce jour).

En 2019, poussés par l’envie de créer des passerelles entre théâtre, théâtre d’objet, musique, pantomime et bruitage, la compagnie lance la création d’un nouveau projet, Les aventures de Jeff Barell : Le Dernier Iceberg.

Pour en savoir plus :